Las galas de Galicia Ilusiona proporcionan la oportunidad de disfrutar de talentos y números reconocidos internacionalmente, como este del pasado 2025 en el Jofre Emilio Cortizas

Seis artistas de distintas disciplinas, procedentes de diferentes rincones del mundo, subirán al escenario del Jofre el sábado 5 y domingo 6 de diciembre para protagonizar los cuatro pases que realizará en la ciudad Galicia Ilusiona. El festival, que en su quinta edición ya se ha expandido hasta las ocho localizaciones, despunta por una espectacular evolución en la acogida del público y por tratar de superarse constantemente dando a conocer las ‘mil’ especialidades de magia y otras disciplinas afines.

“Cada año intentamos traer diferentes tipos de magia”, traslada Pedro Bugarín, creador del evento junto a Dani Polo, quien destaca que, en todo caso, año tras año se mantienen los espectáculos de “grandes ilusiones: gente que se mete dentro de cajas, que es cortada a la mitad, que aparece y desaparece...”, ejemplifica. Asimismo, no faltará otro elemento imprescindible en las galas internacionales de Galicia Ilusiona, como es el showman encargado de conducirlas en las últimas tres convocatorias, Murphy, que “nos va a deleitar entre mago y mago con su característico humor”, introducido, por supuesto, en juegos de ilusionismo.

Por primera vez en tierras gallegas se lucirá Bonjin Koo con “una representación que se hacía antiguamente en la ópera china, que es un cambio de máscaras tan rápido que el ojo humano no lo puede ver”, destaca el coproductor y codirector, de la misma manera que realizará el francés Tony Frebourg con su propia especialidad. En su caso, se trata de un “artista afín a la magia” como es un malabarista que, según Bugarín, “lleva nueve años trabajando en el Circo del Sol” y su propuesta está marcada por la “tensión” que se palpa cuando pone en escena los diábolos que le han llevado a ganar cerca de diez récords Guinness de nivel mundial.

“Tenemos algo muy novedoso, que es magia en las alturas”, remarca el responsable sobre la aportación que realizará el dúo Diego y Elena, “dos acróbatas que se logran cambiar de ropa, no de una manera normal como estamos acostumbrados a ver, con una tela o demás, sino que lo hacen a la vista de todo el público y no solo eso, sino que están colgados con unas cuerdas del teatro y lo hacen elevados”.

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Además, Pedro Bugarín hizo hincapié en la participación del manipulador de naipes coreano An-Ha Lim, un pionero en esta disciplina centrada en las cartas, por la que fue reconocido con múltiples galardones como el primer premio que ganó en 2018 en el Mundial de Magia. Completa el cuadro de artistas Didak, el joven mago que vendrá desde Barcelona para aportar sus números de grandes ilusiones, que suelen conquistar al público por desarrollarse con un carisma único.

Festival

La pasión por la magia mantiene el vínculo entre los dos impulsores desde hace más de 20 años. Juntos recorrieron numerosos puntos tanto de España como del extranjero para disfrutar de los espectáculos más destacados del mundo, llegando incluso hasta China, donde se fueron inspirando y encontraron “la oportunidad de traer magos internacionales aquí a Galicia”.

Toda esta aventura que empezaría en 2022 se hizo realidad gracias a su “patrocinador incondicional”, la Xunta de Galicia. Dani Polo y Pedro Bugarín están “muy agradecidos” por este apoyo desde el inicio, siendo conscientes de que la magia no es el arte más popular, ya que “igual no es tan espectacular como Coldplay o Bruce Springsteen, pero al final sabemos que tiene su público”.

De hecho, el interés se hizo evidente ya en la primera edición, particularmente en Ferrol, donde “hasta las últimas sillas del gallinero” del Jofre se ocuparon. En ese debut, Galicia Ilusiona empezó organizando un pase “en cada una de las ciudades, vimos que se llenaba y dejábamos a mucha gente fuera, entonces el siguiente año incorporamos una segunda gala”. Los carteles de ‘sold out’ continuaron saliendo hasta llegar a esta quinta convocatoria, en la que ya proponen “tres, cuatro o incluso cinco” funciones dependiendo de la localización.

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Aparte de la cantidad, “ya desde el primer año nos lleva sorprendiendo” la variedad de generaciones que se ven en el patio de butacas. “Nosotros pensábamos siempre que el público que íbamos a tener serían padres con hijos, pero ahora vemos que en la realidad no es así: sí que es verdad que tenemos muchos niños, muchas familias, pero hay mucha gente joven que viene y viene solo”, manifiesta el mago, recordando ejemplos de este mismo fin de semana, cuando se estrenó la quinta edición en el teatro Colón de A Coruña.

“Nos encontrábamos a muchas parejas que su plan de sábado era venir al teatro y disfrutar de una gala de magia”, personas entre 20 o 30 años que se sentaban junto a “gente mayor que vienen sin sus nietos y sin sus hijos”, simplemente a dejarse sorprender. “Nos alegra mucho que la magia pueda llegar a tantísimas edades, desde los más pequeñitos hasta los mayores, y la verdad es que el espectáculo es para todos los públicos, ni es muy adulto ni tampoco es muy infantil”, declara Bugarín.

Después de tan solo cinco años de trayectoria, este responsable puede celebrar que “no tenemos nada que envidiarle a otros festivales mundiales” como los que inspiraron a los impulsores. Sin embargo, los profesionales que están detrás de Galicia Ilusiona no se acomodan y continúan pensando en nuevos retos que asumir. Como única pista, Pedro Bugarín rememoró los “desafíos extremos” como el que se llevó a cabo en la plaza de Armas en la primera edición, complementando así la gala con “diferentes actividades que esperamos ahora volver a rescatar en el año Xacobeo en 2027” y que “iremos rotando por las diferentes ciudades, entre ellas, obviamente, Ferrol”.

Entradas

Después de haber estrenado el Galicia Ilusiona 2026 en A Coruña y atravesar otras cuatro localizaciones, el festival llegará al teatro Jofre el 5 y 6 de diciembre para ofrecer dos galas diarias. El sábado, los pases se realizarán a las 18.00 y a las 20.30 horas, mientras que el domingo serán a las 12.30 y 17.00. Las entradas están disponibles a través de la web galiciailusiona.es.

La tecnología como aliada del sector, en una “terra de meigas” proclive además a la magia Tanto Pedro Bugarín como Dani Polo, de Santiago de Compostela y de Melide, llevan desarrollando su actividad en tierras gallegas a lo largo de toda su trayectoria. Así, en palabras del primero “creo que no existe un concello en toda Galicia que no programe, al menos una vez al año, una actuación de magia”, que además, “siempre va a estar llena de gente”, asegura. “Lo que dicen de ‘Galicia, terra de meigas’, le va que ni pintado”, expresa el ilusionista, rememorando la predilección que aprecia por la disciplina en esta zona desde que tiene uso de razón, destacando que “en el resto de España no es tan común como aquí ver magia”. A Bugarín no le extraña: “es verdad que en Galicia tenemos a muchos magos y muy buenos, profesionales que se dedican a ello, y también fomenta que las nuevas generaciones hagan magia”, resaltando ejemplos como el del ferrolano Magic Mateo, “que está empezando, y ya lo está petando a nivel gallego y nacional”. Además, el compostelano destaca que ya no es tan complicado aprender como antes, ya que “ahora está todo al alcance de un clic”.