El 14,2% de estos turistas internacionales eran estadounidenses Jorge Meis

El Camiño Inglés a Santiago de Compostela se sigue consolidando como una de las opciones preferentes de los extranjeros a la hora de realizar la ruta Xacobea, una tendencia que las cifras de la Oficina de Turismo de Curuxeiras siguen confirmando. Y es que, como trasladó este martes el departamento que dirige Maica García, las instalaciones municipales recibieron el pasado mes de octubre 1.871 personas, de las cuales 921, es decir, el 49,23%, provenían de otros países.

Dentro de esta mitad, apunta el Concello, el 14,22% eran nacionales de los Estados Unidos, mientras que el 56,57% habían llegado de Reino Unido, Italia, Alemania y Portugal. Asimismo, desde la Concejalía de Turismo se señaló que, dentro del 29,21% restante, se registraron usuarios de regiones tan variopintas como Dinamarca, Israel, Nueva Zelanda o Irán.

Estas cifras contrastan con las registradas en las instalaciones de la plaza de España, no solo porque en estas últimas la mayoría de las personas que se acercaron a consultar eran de procedencia nacional –concretamente 967, el 76,8%–, sino porque los estadounidenses apenas supusieron un 5,3% de los extranjeros constatados, lo que confirma el gran tirón que tiene el Camiño Inglés entre este colectivo –de hecho, el 92,5% del total de viajeros declararon que el principal motivo de su visita era esta ruta–.

Volviendo a la oficina de Curuxeiras, dentro del bloque de turistas españoles (950), 693 personas provenían de otros puntos del país (37,04%), mientras que las 257 restantes (13,74%) eran originarios de Galicia. En esta línea, las comunidades autónomas con mayor presencia fueron, por orden de volumen, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y las Islas Canarias.

Por último, la distribución por edades es prácticamente idéntica a la de la OMIT: el 54,3% son personas de entre 30 y 60 años, mientras que el 29,5% eran de esta franja en adelante y el 16,1% menores de 30.