Imagen de una campaña anterior Jorge Meis

‘El frío no puede dejar que nuestra humanidad se enfríe’. Bajo esta premisa, un año más, la Asociación Movilidad Humana –entidad de acogida fundada y gestionada por mujeres migradas para personas en movilidad, especialmente para otras mujeres migrantes– pone en marcha su Campaña del Abrigo, que alcanza ya su novena edición, y con la que quieren animar a la ciudadanía a ser parte de esta cadena de solidaridad y cuidado.

De este modo, recuerdan desde la entidad que hay prendas que ya no usamos, pero que pueden seguir dando calor a otras personas. Por eso, compartir lo que se tiene también puede convertirse en una forma “de cuidar, de construir comunidad y de mantener viva la esperanza”, apuntan.

No se trata solo de donar prendas de abrigo sino de re galar con esta iniciativa “amor, respeto y dignidad”, para las personas que lo necesitan. Así las cosas, durante estos días, ante la proximidad de las fiestas navideñas, se recogerá ropa de abrigo, mantas, edredones y ropa de cama, con el único requisito, de que todo esté limpio y en buen estado, listo para ser utilizado por otra persona.

La iniciativa está en marcha desde ayer mismo y se prolongará hasta el próximo 4 de diciembre.

En Ferrol las donaciones pueden efectuarse en la Capilla de la Orden Tercera, calle San Francisco, 3. mientras que en narón se pone a disposición el centro de recursos solidarios, en la avenida do Mar, 115, Polígono de A Gándara, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00.