Cali Danza estrea en Ferrol a viaxe ao universo íntimo e feminino que propón en ‘Núa’
Esta compañía de Lugo, que contará cunha residencia artística no Jofre, está dirixida por Alba Felpete Facal
Este sábado 28, ás 20.30 horas, comezará no teatro Jofre o percorrido de ‘Núa’, a nova produción da compañía lucense Cali Danza, con Alba Felpete Facal como directora artística. Neste espectáculo, que nace da mirada ao feminino, ás súas contradicións, fortalezas e vulnerabilidades, ofrécese ao público a oportunidade de mergullarse nun “universo íntimo e profundamente humano, no que o corpo se converte en territorio de expresión, memoria e transformación”.
O colectivo propón unha nova peza que encaixa á perfección coa súa liña artística, pola que se entende a danza como unha ferramenta de investigación, expresión e transformación, tanto persoal como comunitaria.
Así, non soamente se representa a dimensión física da nudez, que constitúe un dos principais eixes da conceptualización, senón que tamén se pon en escena como un estado de autenticidade e exposición emocional.
Cali Danza aproveitará unha residencia artística de dous días no teatro ferrolán, destinada a preparar e adaptar finalmente a obra ao escenario, no que conflúen tamén elementos fundamentais como son a música, a iluminación e o espazo, para posibilitar unha experiencia sensorial e emocional aberta ás múltiples interpretacións dos espectadores e espectadoras.
As entradas anticipadas para asistir a este espectáculo de arredor de 50 minutos de duración están dispoñibles nas billeteiras do Jofre e na páxina web de Ataquilla.