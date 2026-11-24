Error! Ferrol Daniel Alexandre

Hace poco más de una semana, Julia, una vecina de Ferrol Vello –el nombre es ficticio para proteger su identidad–, recibió un mensaje en su teléfono móvil desde un número desconocido en el que una persona afirmaba ser un pariente en apuros, solicitándole dinero. Dos días después, otro familiar suyo, mientras se encontraba esperando en la consulta del médico, recibió una llamada de un amigo preguntando en qué lío se había metido para necesitar una transferencia en plena autopista.

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En el primero de los casos, la afectada, al no reconocer al remitente, se limitó a no responder; mientras que en el segundo, la extrañeza de que alguien cercano se limite a pedir dinero por mensaje en lugar de llamar, llevó al implicado a comprobar la veracidad del mismo, descubriendo que era todo un engaño. Ambos ferrolanos, en este sentido, fueron afortunados, pero muchos otros no lo son tanto. Y es que, según detalla el Ministerio del Interior en su informe global de 2025, durante dicha anualidad se registraron en Galicia 22.091 estafas por medios telemáticos, un 19,7% más que apenas tres años antes (18.456).

De hecho, estos dos intentos no son los únicos del entorno de Julia, que detalla que a una amiga suya la contactaron por WhatsApp haciéndose pasar por su hija, también para solicitar dinero por una emergencia; y que a la suya propia incluso le entraron en la cuenta y le cambiaron la foto de perfil, posiblemente con la intención de usar su red de contactos con fines maliciosos. No obstante, lo realmente preocupante, incide la vecina, no es el mensaje en sí, sino el hecho de que los cibercriminales sabían detalles personales de sus víctimas.

Factor emocional

“Es importante destacar que esto no son errores informáticos, no son hackeos, sino engaños psicológicos”, explica Luis González, fundador y gerente del establecimiento Error! Ferrol. A este respecto, el negocio recibe, de media, una consulta al día por intentos de estafa a través de servicios de mensajería, una cifra que el profesional considera “baja” teniendo en cuenta la incidencia de esta modalidad delictiva en la Comunidad.

“Normalmente juegan con la urgencia, con el factor emocional. Siempre pasa algo y tiene que ser ya para anular tu capacidad de reacción”, apunta. En este sentido, el experto señala que el fin último es generar “desconcierto” en la víctima y así evitar una respuesta sensata, como puede ser simplemente comprobar si efectivamente existe esa urgencia. “Siempre que dudes, no hay prisa. Son 15, 20 segundos más y puedes solucionar un problemón, porque hay gente a la que le han estafado hasta 14.000 euros”, relata.

Vulnerabilidades

Si bien hay muchas formas de “atacar” algo tan esencial como es el teléfono móvil, una de las más comunes, por las vulnerabilidades que presenta y por lo extendido que está, especialmente entre la población de mayor edad, es el servicio de WhatsApp. Así, González Rey identifica dos formas principales por las que los criminales pueden hacerse con una cuenta: la vinculación con el propio móvil y con otros dispositivos informáticos a través del servicio web.

La primera, relata, parte de un fallo de diseño –en parte ya corregido con la verificación por dos pasos–, mediante el cual el programa asocia un teléfono y su tarjeta SIM con un usuario. Dentro de este ámbito, detalla dos formas de engaño: por una parte, el estafador, empleando diferentes tácticas, convence a la víctima de que le ha enviado por error un código y pide que se lo remita. En realidad, no le ha remitido nada, sino que le ha solicitado al programa una clave de recuperación de la cuenta y, una vez en poder de esos seis dígitos, toma el control del programa de mensajería. Por otra, emplea –por lo general a altas horas de la noche para evitar que su objetivo se percate– el buzón de voz del teléfono, pidiendo a WhatsApp el mencionado código, pero en lugar de por escrito, a través de una grabación. En este caso, la principal vulnerabilidad es que la mayoría de la gente no desactiva este servicio, “que en muchas ocasiones tiene acceso remoto”, ni cambia su contraseña por defecto, que es muy sencilla de adivinar, obteniendo así la clave.

La segunda, explica, es incluso más sencilla, pues se basa en un servicio de la propia compañía: el WhatsApp Web. Así, los delincuentes dejan códigos QR en lugares estratégicos, como restaurantes o paradas de autobús, “disfrazados”, por ejemplo, como una oferta de empleo, cuando en realidad son para vincular la cuenta. “Si una persona no sabe mucho de informática, si es, digamos, un poquito analógica, no se va a dar cuenta”.

Consejos de seguridad

Ante esta situación y de cara a evitar caer en las redes de estos delincuentes, el titular de Error! Ferrol ofrece una serie de consejos y medidas de seguridad muy sencillas de implementar. Por un lado, detalla, es fundamental activar la mencionada verificación por dos pasos, dentro del apartado ‘Cuenta’ del servicio. Con esta opción, relata, se añade una segunda contraseña personal a WhatsApp, de modo que, aunque los delincuentes pudiesen lograr el código de verificación, serían incapaces de entrar al no tener dicho password “Nadie va a ser capaz de robarte ambas cosas, porque aunque no sepas de informática, vas a sospechar si alguien te pide esa contraseña”, apunta.

De igual modo, recomienda desactivar el buzón de voz, dado que es un servicio que la mayoría de la gente no usa, especialmente los ‘objetivos’ de los criminales; y comprobar de forma periódica si existen dispositivos vinculados a la cuenta.

Por último, en vista a lo sencillo que resulta hoy en día “clonar” una voz mediante inteligencia artificial –“Toda llamada comercial en la que tú estés diciendo ‘hola’, ‘buenas’, ‘no me interesa’, ‘gracias’... puede usarse para coger tu modulación y hacerse pasar por ti”, explica–, una medida de seguridad muy útil es el tener una palabra clave y secreta con tus familiares y allegados. “Parece una tontería, pero nosotros lo hicimos para protegernos. Puede ser cualquier cosa sencilla, como ‘San Sadurniño’, y si te llaman por una urgencia y dicen que no se acuerdan, cuelgas y llamas al de verdad, que seguro que era una estafa”, insiste Luis Rey.

No obstante, por encima de todo, subraya, lo más importante, en caso de suplantación de identidad –o de sospecha de que haya pasado– es denunciar ante la Policía o la Guardia Civil, para que quede constancia por escrito en caso de reclamaciones –por ejemplo, por si han tratado de contratar un seguro–, y después a todos los contactos.