Grupo ferrolano en el Parlamento Cedida

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Infancia, un grupo de alumnos de varios centros escolares de Ferrol que forman parte del CLIA –Consello local de Infancia y Adolescencia–, acudieron el pasado viernes al Parlamento gallego para tomar parte en el Foro de participación infantil e adolescente de Unicef.

El Concello de Ferrol se encuentra en plena tramitación para convertirse en Ciudad Amiga de la Infancia. En el acto también participaron otros representantes de la comarca, como los consellos de Cedeira y Moeche –ambos fueron de los elegidos para intervenir y expusieron cuestiones como el cuidado del entorno y el futuro sostenible y la participación infantil como eje transformador–.

Tomaron parte un total de 17 concellos de Galicia, y tanto el de Ferrol como el de Cedeira presentaron dibujos representando una letra de las del lema ‘Estamos aquí’, Cedeira fue la E y Ferrol la T, que representó con las grúas de Navantia y el Makako de Ferrol Mola.