El Concello se ilumina esta semana de violeta Daniel Alexandre

La programación que el Concello de Ferrol con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer comenzó el pasado fin de semana con la celebración de la carrera y caminata contra la violencia machista, pero en la jornada de este miércoles se llevará a cabo el acto institucional, en el salón de recepciones del Concello, a partir de las 11.45 horas.

Además de la lectura de la declaración institucional, alumnado de diversos centros educativos realizarán una performance, elaborada en el Consello Municipal de Igualdade e Muller.

Además, la fachada del palacio municipal se iluminará de violeta y se colocará una pancarta que permanecerá en el balcón del Concello hasta el próximo domingo. Asimismo, un punto Lila y Arcoiris estará hoy en el entorno del IES Sofía Casanova, con un horario de atención de tres horas por la mañana.

Pero los actos no se limitan únicamente a esta jornada del 25 de noviembre sino que se llevan a cabo en los centros educativos durante estos días sesiones de escape room sobre la igualdad y en los cursos de Primaria de diversos colegios también se representará la obra ‘Rachando co guión’, que aborda la corresponsabilidad.

La programación del Concello incluye el viernes y el sábado, como colofón, sesiones de microteatro en diferentes puntos de la ciudad, tanto en asociaciones vecinales como en establecimientos de hostelería de la zona urbana de Ferrol.

Ya en la tarde de este miércoles, a las 20.00 horas, la Marcha Mundial das Mulleres organiza una concentración en la plaza de la Constitución, a la que numerosas entidades sociales y culturales de la ciudad han mostrado ya su adhesión.