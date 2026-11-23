Odaico percusion Cedida

La sede de Afundación,en la plaza de la Constitución acogerá este martes una actividad dirigida a escolares, en la que se conjugan la música y el espectáculo. Con dos sesiones, a las 10.00 y a las 12.00 horas, se llevará a cabo en el auditorio de la obra social de Abanca una nueva propuesta escénica dentro de su programación de actividades para alumnado de centros educativos de la zona.

Se trata, en esta ocasión de Equipo A, dirigida a alumnado de quinto y sexto de primaria. En total asistirán más de 370 niñas y niños procedentes de siete centros educativos de Ferrol y comarca.

En esta propuesta, que toma la percusión y el humor como forma de expresión, la colaboración y el trabajo en equipo se consideran indispensables para que todo salga bien.

Desde la organización indican que se trata de un espectáculo que, a modo de reality, crea la ‘sinfonía con sintonía perfecta’. En él, comparten escena instrumentos de reciclaje y se pone en marcha la reciprocidad en todos los números, todos ellos con mucho ritmo.

Se pone así de manifiesto la importancia de darles una segunda vida a las cosas, como “algo vital para conservar lo que nos rodea”, explican desde Equipo A. Así las cosas, las artes escénicas tienen una especial relevancia dentro de la programación para escolares que diseña cada curso el equipo del área educativa de Afundación con el objetivo de reforzar la formación que los estudiantes reciben en las aulas.

La programación está diseñada para promover una educación en valores y desarrollar competencias transversales potenciando el talento, la autonomía, la solidaridad, la creatividad, la autoestima o el trabajo en equipo.

En este sentido, las artes escénicas están consideradas como una de las herramientas educativas más útiles para una mayor estimulación de la capacidad de observación de los estudiantes, posibilitar el diálogo y la reflexión, y desarrollar habilidades sociales.