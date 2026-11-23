La intervención se acometerá en un plazo de dos meses Daniel Alexandre

La Xunta de Goberno Local aprobó hoy lunes la adjudicación a la empresa Urespa el proyecto de conexión a la red de saneamiento y de renovación del abastecimiento en el entorno del Camiño do Bosque, en la parroquia de Serantes.

La actuación, presupuestada en 97.120 euros y con un plazo de ejecución de dos meses, comprende una serie de obras destinadas a permitir que las viviendas situadas en los márgenes de ese vial puedan incorporarse al sistema municipal, evitando el uso de pozos negros o, directamente, el vertido a los ríos anexos. En este sentido, el proyecto incluye tanto la dotación del servicio como la renovación del suministro, que se espera que se vea afectado por los trabajos de conexión a la red ferrolana.