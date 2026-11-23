Las reservas aumentaron en 14 puntos en tan solo siete días Daniel Alexandre

El nivel de reserva de agua en el embalse de As Forcadas se situó este lunes en el 32,38% de su capacidad, una cifra aún muy lejana a la media de la presa para estas fechas en ejercicios anteriores, pero que también supone una importante mejoría respecto al balance de una semana antes. Y es que, según el portal Embalses.net, el pasado lunes, día 16, la provisión oscilaba el 18,18%, lo que se traduce en un incremento de 14 puntos en tan solo siete días.

En este sentido, desde comienzos de mes –concretamente desde el domingo 8–, la península ibérica se vio afectada por tres borrascas diferentes, Bruna, Charles y una tercera sin nomenclatura. Sin embargo, las dos primeras, provenientes de latitudes tropicales, tuvieron menos impacto del esperado en Galicia y prácticamente nulo en Ferrol, siendo la tercera, procedente de Irlanda, la que trajo las más que necesarias precipitaciones a la comarca.

Así, tal y como revela el portal autonómico Meteogalicia, entre el lunes 16 y el 23 de noviembre, la estación meteorológica del CIS de A Cabana registró un saldo acumulado de 91,9 litros por metro cuadrado. Por días, los más lluviosos fueron el martes y el miércoles de la pasada semana, con 13,2 y 15,9 litros, respectivamente; y el sábado, cuando se alcanzaron los 28,4 litros. En el caso de Narón –según las instalaciones de O Val–, el balance fue incluso más elevado, con un total de 114,5 litros por metro cuadrado, siendo las jornadas más destacadas la del martes (21,3), el miércoles (19), el jueves (18,2) y el sábado (34,1).

No obstante, la mejora en la situación no significa salir de la zona de peligro, teniendo en cuenta que el nivel de reserva habitual para estas fechas es, aproximadamente, el doble del existente a día de hoy –63,6% el año pasado y 67,2% de media en la última década–. Es por ello que, desde la Mancomunidade, se señaló que, por el momento, no se contempla dejar de aplicar las medidas de emergencia para ahorrar agua. Cabe recordar que, ya desde comienzos de otoño, se limitaron usos como los baldeos de las calles y los riegos en dependencias municipales y que, desde el pasado día 10, se redujo la presión del suministro en los hogares de los municipios afectados – Ferrol, Narón, Fene, Ares, Mugardos, Neda y Valdoviño– entre las diez de la noche y las siete de la mañana.

Afortunadamente, las previsiones para los próximos días siguen siendo lluviosas, con avisos por precipitaciones en las tres franjas del día desde la mañana de hoy martes y la noche del jueves, según el portal autonómico Meteogalicia, y que podrían extenderse hasta el domingo, con posibilidades de tormentas aisladas según el servicio MeteoGo.