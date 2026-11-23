Un momento de la celebración Cedida

La Real Fábrica de Artillería de La Cavada ha nombrado a la Fundación Exponav como socio de honor, en un acto celebrado el pasado sábado día 21 coincidiendo con el vigésimo aniversario de este museo y la celebración de la festividad de Santa Bárbara, patrona de Artillería.

La distinción fue recogida por el secretario de Exponav, Raúl Villa Caro, que agradeció el reconocimiento al responsable del Museo de La Cavada, Ángel Cuadrado Carrera, encargado de clausurar el acto institucional.

La jornada continuó con el depósito de una corona de laurel ante la bandera como homenaje a los que dieron su vida por España, a cargo del general Mariano Arrazola y la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta.

Como broche final, se disparó el histórico cañón de 48 libras, una pieza del siglo XVIII que tiene una gran vinculación con Ferrol, ya que fue recuperado en el Arsenal, donde llevaba años semienterrado funcionando como noray.

Se trata de uno de los 44 con los que estaba artillada la fragata ‘Prueba’, que fue botada en Ferrol en 1800.