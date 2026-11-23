Comparecencia de Gómez Besteiro frente al acuartelamiento ferrolano Daniel Alexandre

En plena recta final de la campaña electoral, el PSOE endureció este lunes en Ferrol su discurso en materia de vivienda, cargando directamente contra el Partido Popular por su propuesta de construir un millón de apartamentos de titularidad pública.

Durante una visita al Sánchez Aguilera, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro –que compareció junto a los números 1 y 2 al Congreso y el cabeza de lista al Senado–, contrapuso esta iniciativa con el retraso en la urbanización del espacio, asegurando que al inicio del mandato ya estaba firmado el convenio para la cesión de los terrenos y su financiación, y que únicamente restaba desarrollar el proyecto. “En Ferrol, 1.100 persoas están solicitando alugueiro e unha nova vivenda pública”, afirmó el socialista, criticando que el acuartelamiento “debía ser xa un espazo plenamente urbanizado e estar construíndose, pero o que vemos é unha zona de aparcamento”.

Así, el secretario xeral afeó al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que comprometa un millón de domicilios cuando, afirmó, el retraso en el proyecto del Sánchez Aguilera ha supuesto la demora en la construcción de 400 por parte del Gobierno central –además de censurar que no condenase los actos vandálicos cometidos en las últimas horas contra su formación–.

Los candidatos, por su parte, también cargaron contra la formación conservadora, concretamente en relación a la política de vivienda de la Xunta –recordando, al mismo tiempo, que se trata de una competencia autonómica–, señalando, por ejemplo, que en cinco años se han completado únicamente cinco rehabilitaciones dentro del plan Rexurbe.