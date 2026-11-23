Operarios comenzando a extender la capa de aglomerado en un lateral de la rotonda J.G.

El gobierno local inició este lunes, sin aviso previo para sorpresa de vecinos y conductores, las labores de aglomerado en la plaza de Galicia. La intervención, ligada al macroproyecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’, dan continuidad a la pavimentación que durante la pasada semana se acometió en el firme de la calle Irmandiños –que ya ha completado un carril desde el mercado de A Magdalena hasta la Puerta del Parque– y que, como contemplan los pliegos técnicos, se extenderá a lo largo de todo el vial.

Así, lo llamativo no es la actuación como tal, dado que está incluida en el programa de obras –si bien en un principio estaba planificada en hormigón y no en asfalto bituminoso, siguiendo el modelo de la calle Igrexa–, si no el hecho de que no se anunciase con anterioridad, teniendo en cuenta las afectaciones de la misma. Y es que, ya desde primera hora de la mañana, los conductores que circulaban parejos a la plaza del Cantón por el margen de Exponav –el sentido contrario está limitado por las obras–, descubrieron que, al llegar a la plaza de Galicia, debían continuar en dirección al puerto, bordeando por el lado izquierdo la nueva rotonda.

De igual modo, los trabajos supusieron continuos momentos de confusión entre los usuarios de los servicios de autobús, tanto urbanos como interurbanos, al quedar en la práctica inutilizadas las paradas del espacio. Las subidas y las bajadas, de esta forma, se realizaron en la calle Igrexa, concretamente en un lateral de la sede de Correos que, al no estar indicado, provocó no pocas carreras de viajeros desconcertados.

Desarrollo de las obras

En cuanto a los trabajos en sí, arrancaron poco antes de las nueve de la mañana con la retirada del firme de la plaza, comenzado por el borde de la zona adoquinada que rodea el teatro Jofre y que servirá, en un futuro, como parada de taxis y de autobuses de media distancia. En paralelo, un operario cortaba el acceso de subida, mientras varios obreros hacían lo propio con otra franja de asfalto junto a la nueva glorieta.

De esta forma, lo que inicialmente parecían labores de remate –especialmente cuando una pulidora comenzó a repasar los laterales del vial–, pronto quedó claro que era una actuación de mayor envergadura. En cuestión de minutos y ante la mirada atónita de una decena de usuarios que aún esperaban al autobús en la parada de Correos, los profesionales procedieron a picar zonas del centro de la calzada mientras una pala excavadora cargaba los escombros en un camión y otra maquinaria ‘barría’ los restos de menor tamaño.

Cabe señalar que los trabajos fueron mucho más rápidos de lo esperado, de forma que, en torno a las 11.15 horas, los segmentos centrales del firme retirados –que estaban afectados por baches y fisuras– ya estaban despejados, arrancando la aplicación de una primera capa de imprimación asfáltica, una operación que duró poco menos de 20 minutos. En esta línea, sobre las 14.00 horas el tramo entre la calle Igrexa y la rotonda ya estaba terminado, realizando un operario las labores de apisonado, mientras sus compañeros comenzaban a aplicar el pavimento la mitad de la rontonda.