Los candidatos nacionalistas tras su camparecencia ante los medios Daniel Alexandre

Los candidatos comarcales al Congreso y al Senado del BNG, Manuel Polo y Pilar Lozano, acompañados del diputado Mon Fernández, comparecieron hoy ante los medios para defender que el Gobierno central, concretamente la cartera que preside Margarita Robles, compense a la ciudad de Ferrol por la ocupación del espacio urbano que suponen las instalaciones de la Armada.

A este respecto, los representantes abogaron por una fórmula alternativa para que la urbe naval tenga un retorno por el uso de ese espacio, recordando que el Ministerio, a día de hoy, es titular de un 20% de la superficie total del núcleo de Ferrol, pero que no abona impuestos municipales, como puede ser el IBI.

Asimismo, los nacionalistas también hicieron mención al proyecto de derribo de la muralla del Arsenal y el astillero, señalando que, si bien desde un inicio estuvieron a favor de la intervención, al mismo tiempo lamentan la falta de ambición de la misma. Es por ello que, avanzaron, defenderán en ambas cámaras una modificación legislativa para que los terrenos desafectados pasen a propiedad local para darles un uso social.