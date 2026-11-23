La intervención contempla la instalación de un paso de peatones escolar luminoso Jorge Meis

La firma coruñesa Canarga será la responsable de las obras de reparación y pavimentación de la calle Exército Español. Así lo anunció este lunes el Concello tras la aprobación en Xunta de Goberno Local (XGL) de la adjudicación, por un coste de 73.960 euros.

El proyecto contempla el fresado de la superficie, de unos 3.222 metros cuadrados, y su posterior reasfaltado. Asimismo, se incluye la reparación de los adoquines del área de aparcamiento –se mantendrán las 75 plazas, cuatro de ellas adaptadas– y las entradas de pluviales.

De igual forma, además de reponer toda la señalización horizontal y vertical y repintar el vial, la intervención incluirá la instalación de bandas luminosas para marcar un paso de peatones escolar.