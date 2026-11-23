La temátrica de las postales y ele stilo es libre Cedida

Pasar las fiestas de Navidad ingresado en un centro hospitalario no es plato de buen gusto, pero es algo que muchos pacientes de cáncer hematológico harán en hospitales gallegos en estas fechas. Por eso, desde la Asociación Galega de personas con Enfermedades Oncohematológicas (Asotrame), con sede en la calle Chile de Ferrol, se ha puesto en marcha, un año más, una iniciativa de acompañamiento que consiste en el envío de postales navideñas a los pacientes.

El proyecto lleva el título de ‘Luces de colores’ y busca llevar un poco de ánimo a las personas que pasarán las fiestas ingresadas. Con este objetivo, de acercar el espíritu navideño a los hospitales gallegos, se propone entregarles postales navideñas diseñadas por la ciudadanía. Así, la entidad hace un llamamiento a centros educativos, asociaciones, y particulares de toda Galicia para que colaboren en la propuesta solidaria.

Proyecto

La iniciativa, concebida en su día por la ilustradora Laura Molero, cofundadora y voluntaria de la asociación, aspira a reunir postales suficientes para entregar a los enfermos de leucemia, linfomas, mieloma múltiple, etc. que están ingresados en la comunidad.

Este año se necesitarán más postales que nunca, pues en los últimos doce meses la Asociación gallega de pacientes con enfermedades oncohematológicas –Asotrame– completaba su expansión por todas las áreas sanitarias gallegas, por lo que abarcan más centros hospitalarios. De este modo, la entidad invita al conjunto de la población a colaborar, diseñando una o varias postales.

La temática de las tarjetas, que pueden ser dibujadas, pintadas o troqueladas, será libre y tendrán que incorporar un mensaje de cariño o buenos deseos de cara al 2027, destinado a las personas receptoras. Para facilitar la recogida, Asotrame cuenta, una vez más, con la colaboración de centros comerciales de distintas ciudades gallegas.

En el caso de Ferrolterra, se habilitan buzones en el centro comercial Odeón, pero, además, pueden depositarse en As Cancelas, en Santiago, y, en cuestión de días, lo tendrá también El Corte Inglés de Vigo. De todos modos, las tarjetas elaboradas también podrán enviarse por correo ordinario a la sede central de la asociación, en la calle Chile, número 2-4, entresuelo derecho (código postal 15404, Ferrol) antes del 4 de diciembre.

En la actualidad, Asotrame tiene presencia regular en los tres de referencia para trasplantes de médula ósea y terapias car-t –Hospital clínico de Santiago, Hospital universitario de A Coruña y Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo–. A ellos se suman el Hospital Lucus Augusti; el Hospital naval de Ferrol; el Hospital universitario Montecelo, en Pontevedra; y desde el pasado verano también el Hospital Universitario de Ourense