La actuación también afectará a las plazas de aparcamiento AEIG

La Xunta de Goberno Local (XGL), en su sesión de hoy lunes, dio luz verde al expediente de contratación de las obras de aglomerado en las calles Lepanto y Padre Feijóo, en el barrio de Caranza.

La intervención, valorada en 291.117 euros y que tendrá un plazo de ejecución de cinco meses, afectará a la totalidad de los 1.137 metros que conforman ambos viales, entre la glorieta de Marqués de Santa Cruz y la incorporación a la avenida do Mar. La actuación, por tanto, consistirá en el fresado de toda la superficie, la aplicación de un primer riego asfáltico para garantizar la adherencia del firme y la instalación de una capa de aglomerado, tanto en la plataforma para el tráfico rodado como en la zona de aparcamiento –lo que evitará corregir los desniveles existentes y mejorar la accesibilidad–.

Un aspecto clave del proyecto, asimismo, es que se acometerá la comprometida conexión con Marqués de Santa Cruz, adaptando el carril bici existente y habilitándose un nuevo paso de peatones. De igual forma, en la intersección con la calle Pardo Bazán, se creará un espacio para facilitar el cambio de dirección. Los trabajos se completarán con la renovación de la señalización y de los bolardos.