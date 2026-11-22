El caso procede del Tribunal de Instancia de la ciudad naval Jorge Meis

La Audiencia Provincial de A Coruña rechazó recientemente el recurso de apelación presentado por la defensa de un vecino de Ferrol acusado de provocar un accidente de tráfico y huir del lugar de los hechos cuando conducía sin carné.

Según el escrito judicial, los hechos se remontan al mediodía del 19 de noviembre de 2023, cuando el encausado, a sabiendas de que no estaba cualificado para ello, circulaba en un Ford Fiesta por la calle Telleiras de Narón. Al incorporarse a la carretera de Castilla, el hombre ignoró la señalización de Stop, haciendo que un motorista que sí transitaba correctamente se cayese de su vehículo al tratar de esquivarlo, resultando este último lesionado. Asimismo, en lugar de detenerse y prestar auxilio, el vecino huyó rápidamente antes de que llegase la Policía y el 061.

Así, la defensa solicitaba la completa absolución del mismo, en base, entre otras cuestiones, a una incorrecta determinación de los hechos y la vulneración de la presunción de inocencia, de una tutela efectiva y del principio de ‘in dubio pro reo’. El organismo provincial, no obstante, rechazó todos los argumentos, señalando, entre otras cuestiones, que el varón fue suficientemente identificado y que en todo momento se han tenido en cuenta las circunstancias modificativas a la hora de determinar su responsabilidad.