Procesión del Niño Rey Cedida

En la tarde de este domingo por fin pudo celebrarse la procesión de regreso del Niño Rey a su casa, el colegio Cristo Rey, acompañado de la agrupación musical Virgen del Carmen.

Como cada año, la imagen se traslada del centro educativo a la concatedral para presidir la misa que oficia el obispo de la Diócesis Mondoñedo-Ferrol. Aunque en esta ocasión el mal tiempo impidió el traslado el jueves, sí pudo realizarse el sábado. Lo que no se completó fue el posterior regreso, que fue el que este domingo se realizó gracias a una tregua de las lluvias caídas el fin de semana.

La agrupacion musical Virgen del Carmen Cedida

Con este retorno y la celebración este domingo de la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo (Cristo Rey) culmina el ciclo del año litúrgico y comienza uno nuevo, con el primer domingo de Adviento, día 29 de noviembre.