Los hechos tuvieron lugar en el establecimiento de Catabois en agosto de 2024 AEIG

La Audiencia Provincial ha considerado oportuno no modificar la sentencia del Juzgado de Ferrol por la que se condenaba a un vecino del municipio a abonar una multa de un mes, a razón de seis euros por día, por el robo de un queso en el supermercado Alcampo de Catabois en agosto de 2024.

Así, fue el propio Ministerio Fiscal el que interpuso el recurso, razonando que no se tuvieron en cuenta todos los hechos en la valoración de pruebas –concretamente, la declaración del guardia de seguridad que apuntó que el hombre había sustraído la alarma del producto, ya de por sí un agravante, haciendo que no se pudiese vender–. El Tribunal, a este respecto, dio la razón al Fiscal, estimando parcialmente la apelación, pero finalmente optó por no alterar la pena interpuesta.