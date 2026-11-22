Una desapacible jornada, como lo fue todo el fin de semana, con lluvias intermitentes pero fuertes, no impidió que los ferrolanos y ferrolanas salieran a la calle este domingo en un acto de apoyo al Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Lo hicieron de manera deportiva, con una carrera y caminata, como viene siendo ya habitual para celebrar distintas efemérides, y haciendo así que el deporte se convierta en símbolo de solidaridad.

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A las 11.00 horas en punto partían los y las corredoras del Cantón de Molíns y tan solo 15 minutos y 25 segundos después cruzaba la línea de meta el primero de los corredores, Xabier Rodríguez Martínez, de Narón. Nueve segundos después lo hacía Pablo Pedrosa Paz, del Triatlón Ferrol y, completando el podio de la categoría absoluta, llegó en tercera posición, con un tiempo de 15 minutos y 39 segundos, el corredor del Egovarros De ViveiroCedeira, José Ángel López Villar.

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En la categoría femenina, la más rápida fue Marta Castroviejo Bermejo, del Ferrer SportNarón, con un tiempo de 18 minutos y 15 segundos. En segunda y tercera posición, respectivamente, quedaron Rebeca Soto Viñas, del Club Atletismo Sada; y Sara Pradera Cibreiro, de Xabarís Ártabros de Narón.

Hubo también premios para las distintas categorías de menores, en una entrega en el Cantón de Molíns, en la que participaron el alcalde, José Manuel Rey, y otros miembros de la corporación, algunos de los cuales se animaron a ponerse las zapatillas y correr por esta reivindicación.

Programación

Tras el inicio de la programación con esta carrera contra la violencia machista, durante esta semana se sucederán diversas actividades organizadas por el área de Muller del Concello de Ferrol, centradas especialmente en los jóvenes y con el lema ‘Só... Déixate de escusas’. El acto institucional del 25N tendrá lugar el día 25 a las 11.45 horas en el Concello. Se incluyen actividades educativas dirigidas a escolares, con propuestas de escape room o, los días 27 y 28 de noviembre, representaciones de microteatro.