Edificio de Aduanas Daniel Alexandre

Las obras de rehabilitación del edificio de Aduanas, en Ferrol Vello, concluirán a comienzos de enero, unas semanas más tarde de lo previsto cuando en noviembre de 2024 se adjudicó a la empresa Prace por un importe de 1,3 millones de euros.

En estos momentos, la intervención se encuentra en la recta final. El aspecto exterior ya se aproxima a la imagen que tendrá una vez se entregue, con toda la carpintería renovada y el ascensor instalado. La firma trabaja ahora en los acabados interiores, aunque no será esta tarea la que más tiempo ocupe, teniendo en cuenta que lo que resta de las fachadas es la pintura y, para ello, va a ser necesario que no llueva durante varios días.

A esta condición hay que sumar que el convenio de la construcción fija una serie de festivos en diciembre, por lo que es muy probable que no dé tiempo a realizar estos trabajos, tanto los exteriores como dentro, hasta la vuelta de las navidades”.

Por otra parte, y a pesar de que ha habido rumores sobre la posibilidad de que no se materializase, sí se retirarán, como obliga la ley de Memoria Histórica Democrática, los dos escudos preconstitucionales –uno en la fachada que da al Paseo de la Marina y otro en la del lateral del jardín–.

Un inmueble de los años cuarenta

Aunque se trata de una inversión de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, que se hizo con la propiedad del inmueble durante el mandato de José Manuel Vilariño, la intención del organismo que en la actualidad preside José Antonio Álvarez Vidal es coordinarse con el Concello para concretar los usos que se le van a dar, si bien manteniendo la función institucional y cultural que tendrá.

El edificio de Aduanas se levantó en la década de los años 40 y fue objeto de una reforma a mediados de los 80, pero lleva desocupado desde hace un par de décadas. Tiene cuatro plantas –las dos superiores, en su última etapa, llegaron a tener un uso residencial– y una superficie total de 700 metros cuadrados.

La actuación en este inmueble permitirá culminar la recuperación del caserío de la fachada marítima de Curuxeiras, tras la rehabilitación de la antigua Comandancia, que ahora es una sede complementaria del organismo portuario, y las obras de movilidad, financiadas a través de un convenio con la Axencia Galega de Infraestruturas de la Xunta, desde la dársena hasta el final de la carretera Baja en el Acceso Norte. En estas, se crearon alrededor de 200 plazas de estacionamiento en los aparcamientos norte y central y la habilitación de un carril-bici y senda peatonal en todo el tramo.

A estas intervenciones se suman otras, como la transformación de la Factoría de Subsistencias por parte de la Armada, y, en este caso también de competencia portuaria, la senda que conecta el aparcamiento norte con los jardines de la Casa do Mar, a punto de finalizar