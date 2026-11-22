Foto de familia previa al mitin en el centro cívico Daniel Alexandre

El auditorio del centro cívico de Caranza fue este domingo el escenario de uno de los actos centrales de la campaña electoral en A Coruña del BNG. La cita, que completó el aforo del espacio, contó con la presencia de la portavoz nacional de la formación, Ana Pontón; el cabeza de lista provincial al Congreso, Néstor Rego; los candidatos comarcales a ambas cámaras, Pilar Lozano y Manuel Polo; y el diputado y alcaldable Mon Fernández.

Precisamente fue este último el encargado de abrir el mitin, contraponiendo la trayectoria de la formación nacionalista, tanto en cuestiones como la defensa de los derechos de los gallegos como en los casos de corrupción, frente a la de los partidos tradicionales. Tras él, tomaron la palabra los postulantes de Ferrolterra, que abordaron algunos de los problemas concretos de las comarcas, antes de dar paso a la intervención de Rego.

Así, el diputado apeló a las personas “decepcionadas” con el actual Gobierno a “non ficar na casa” y “confiar no BNG”. “Necesitamos máis forza, unha representación maior, para defender mellor os intereses dos galegos e das galegas”, afirmó, proclamando que, si la agrupación no estaba en las Cortes, “Galiza tampouco”. A modo de ejemplo, el nacionalista señaló algunas de las medidas impulsadas por el partido en el Congreso, como la reindustrialización de sectores estratégicos como el naval o la transferencia de la titularidad de la autopista AP-9.

Por su parte, Ana Pontón advirtió sobre el “intento desesperado das forzas estatais” de “reforzar o bipartidismo” y “apuntalar” el modelo centralista, abogando por canalizar el descontento visto durante la huelga general del pasado día 11 en votos para el Bloque. A este respecto, acusó a la derecha de “culpabilizar aos inmigrantes dos problemas que ten a sociedade” al tiempo que persigue “espremer cada vez máis a clase traballadora”, poniendo el foco en el intento de reforzar el poder de las mutuas a la hora de determinar altas laborales.