Visita del alcalde a la sede del Patronato Cedida

El alcalde, José Manuel Rey, y la edila de Política Social, Rosa Martínez, visitaron ayer la sede del Patronato Concepción Arenal con el fin de conocer las inquietudes y necesidades laborales de las personas usuarias de la entidad, con motivo de la jornada empresarial que está organizando el Patronato con el respaldo del Concello.

El evento será el 16 de diciembre en la sede de Afundación y en él está previsto que participen representantes del tejido empresarial de la comarca, abordando las necesidades de trabajo a corto y medio plazo, los perfiles que precisan según el sector al que se dediquen y cómo contactar con las firmas.

Los representantes municipales escucharon las reivindicaciones del colectivo de usuarios del Patronato Concepción Arenal en materia laboral. Ambos se comprometieron, además, a mediar entre la entidad que dirige Beatriz Dorrio y varias empresas de la zona para facilitarles los trámites burocráticos a las personas migrantes, con permiso de residencia y trabajo, que buscan reinsertarse en el mercado laboral.

Beatriz Dorrio se encargará de facilitar al Concello el listado de las personas vulnerables que necesitan un empleo así como el currículum y por su parte la administración local los derivará a centros donde puedan formarse.