Representantes del establecimiento de moda Nuria Espasandín, AECC y modelo Juan Rey-Cabarcos

Casi está todo a punto para la celebración que la próxima semana acogerá el Casino ferrolano. Es el desfile solidario que un año más organiza la delegación local de la Asociación Española contra el Cáncer junto a la gerente de Moda Boutique, Nuria Espasandín.

El próximo sábado 5 de diciembre, a partir de las 20.30 horas, se subirán a la pasarela un total de 12 modelos, pacientes oncológicos –tanto mujeres como hombres– y sus familiares, que no dudan en desfilar, al menos por un día, para mostrar la moda local y para visibilizar esta enfermedad.

Con la televisiva Pepa Romero como maestra de ceremonias, el evento congregará a unas 250 personas que ya han reservado su entrada para disfrutar de la jornada, que celebra con esta cena la Navidad, pero también para colaborar con la gran causa que supone avanzar en investigación y para poder ofrecer, desde la delegación local de Ferrol, una multitud de servicios gratuitos a los asociados.

Una de las pruebas previas al desfile Juan Rey-Cabarcos

Sobre la pasarela, se podrá disfrutar, asimismo, de los modelos de Nuria Espasandín –estos días se realizan las pruebas finales en la boutique de Narón para que todos los modelos luzcan maravillosamente–, tanto de las tendencias de otoño-invierno como de parte de las colecciones ‘Ceremonia 2027’ y ‘Carmela’, esta última diseñada por la hija de Espasandín. Las galas lucirán todavía mejor gracias a la colaboración de La florista del Castillo, Peluquería Eclat y Occidente Comunicación, que harán que la jornada sea inolvidable no solo para el público, sino especialmente para las y los modelos, que son los verdaderos protagonistas, tal y como resaltó la vicepresidenta de la delegación ferrolana de la AECC, Mabel Sanesteban.

Dar visibilidad a la enfermedad es el objetivo de este evento y, indica Sanesteban, “sirve, al mismo tiempo, como terapia para los pacientes y familias y todos están encantados de participar”.

El resultado de estos eventos permite poder prestar servicios gratuitos como el banco de pelucas, la atención psicológica, trabajadores sociales, nutricionistas o fisioterapia, como destaca la vicepresidenta, que apunta, además, que es una cena Navidad especial, con diversión, sorteos y, sobre todo, solidaridad.