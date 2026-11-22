La ludoteca de la plaza de España será uno de los espacios del campamento Archivo

El próximo 1 de diciembre concluye el plazo de inscripción en los campamentos urbanos y rurales de Nadal, que organiza el Concello a través del área de Muller e Igualdade, que dirige Elvira Miramontes. Este año se celebrarán los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2 y 5 de enero de 2026.

En total, se ofertan 70 plazas para los campamentos en la zona urbana, que tendrán como espacio la ludoteca de la plaza de España y el CEIP de Ponzos; y 30 plazas para la zona rural, que se celebrará en el local de la Asociación de Vecinos Val de Esmelle.

El servicio se prestará de lunes a viernes, excepto festivos y el 24 y 31 de diciembre, en horario ordinario de 9.30 a 13.30 horas y en horario ampliado de 8.30 a 14.30. El programa está dirigido a menores con edades comprendidas entre los tress y los trece años.

El requisito imprescindible es que los niños y niñas estén empradonados en el Concello de Ferrol, excepto los derivados de la Casa de Acollida Municipal. Las solicitudes seguirán un riguroso orden de inscripción de acuerdo con los criterios de preferencia y las solicitudes se presentarán en el Rexistro Xeral del Concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas, o a través de las plataformas pertinentes de las administraciones públicas.