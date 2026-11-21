Imagen conceptual del aspecto que tendrán los tres bloques de viviendas Cedida

La firma valenciana Vilor Infraestructuras será finalmente la encargada de construir las 65 nuevas viviendas de titularidad pública promovidas por la Xunta en la parcela 10 del polígono residencial de O Bertón.

Así lo anunció esta semana la administración autonómica tras resolver la licitación por 10.550.435 euros –impuestos incluidos–, lo que supone un ahorro de cerca de 300.000 euros sobre el presupuesto base. El proyecto, redactado por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Bertón 10 –que también se encargó de la dirección de obra, ambos encargos por 393.976 euros–, destaca sobre el resto de propuestas en marcha en el programa de reurbanización de esta área al estar configurado como tres bloques casi idénticos –el 1 y el 3 serán gemelos– en paralelo, en lugar de uno o dos inmuebles complementarios.

De este modo, los edificios, situados junto a las instalaciones deportivas de A Gándara, serán de cinco alturas más bajo y sótano, con una superficie total construida de 10.213 metros cuadrados –el terreno, propiedad del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), es de 2.223–. Otra particularidad de esta actuación es que no contará con viviendas de cuatro habitaciones, siendo todas ellas de dos –25 apartamentos en total, de los cuales tres estarán adaptados a personas de movilidad reducida– y de tres (40).

Así, cada planta baja contará con dos portales, un espacio reservado para los contenedores de basura, un cuarto de limpieza, otro comunitario y un centro de transformación, además de dos locales comerciales. De igual forma, en sus extremos noroeste y sudeste, los inmuebles tendrán una suerte de soportales similares a los de los edificios existentes en el margen opuesto de la avenida Salvador Allende. En cuanto a los sótanos, contarán con garajes privados y trasteros –estos últimos también estarán a pie de calle–.

Respecto a los domicilios, como se anunció a finales del mes de julio tras la aprobación de la intervención en el Consello da Xunta, los de tres habitaciones –de entre 77 y 78 metros cuadrados– se concentrarán en los bloques 1 y 3, cada uno con 20 apartamentos –diez por portal, dos por piso–, mientras que los 25 restantes, de dos estancias–entre 60 y 64–, estarán en la unidad vecinal intermedia. El detalle que no se ha desvelado es si los tres hogares adaptados se situarán en una misma altura o si se distribuirán por el inmueble.

En cuanto al plazo de ejecución de las obras, que la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia no especifica directamente, se sitúa en un principio en 19 meses, a los que se suman otro año como período de garantía mínimo. Teniendo en cuenta que la formalización siempre se demora en el tiempo, por tanto, se puede concluir que el inmueble no estará listo hasta los últimos compases de 2028.