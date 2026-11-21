Orden tercera reparto de pan de Santa Isabel de los pobres Jorge Meis

La capilla terciaria acoge este domingo 22 de noviembre, a las 20.00 horas, la eucaristía en honor a Santa Isabel de Hungría, patrona de la Orden Tercera Seglar y cuya festividad se celebra el 17 de noviembre.

La misa, presidida por fray Natalio, permitirá ganar el Jubileo Franciscano por el VIII Centenario y continuará la tradición de la santa, que les llevaba pan a los pobres en el siglo XIII, con un reparto de unos bollos dulces, bendecidos durante la función, y que han sido elaborados para la ocasión por la Confitería París. La cita está abierta a todas las personas que quieran participar.