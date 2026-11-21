Una de las charlas de las jornadas Daniel Alexandre

Un año más la parroquia de Esmelle acogió sus jornadas del Proxecto Esmelle, inauguradas por la concejala Maica García y clausuradas por la vicerrectora del Campus Industrial de Ferrol, Ana Ares.

En las charlas, que abarcaron aspectos locales como la campaña arqueológica que se lleva a cabo en el castro de Esmelle o la figura de Tomás Serantes, y otros como el patrimonio industrial o el Ecomuseo La Ponte, se pone en valor el trabajo vecinal y comunitario.

AAVV de Esmelle Daniel Alexandre

En este sentido, el presidente de la AVV Val de Esmelle, Miguel Parra Gómez, destacó que “a recuperación do patrimonio non consiste só en conservar construcións ou espazos naturais, senón tamén en manter viva a memoria, os oficios, as tradicións e as formas de vida que contribuíron a configurar a identidade da parroquia.