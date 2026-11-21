El rastrillo del Carmen es uno de los más animados Daniel Alexandre

Los rastrillos navideños van abriendo sus puertas en Ferrol. El primero este sábado 21, a las 11.00 horas, en la calle Magdalena número 48. Es el de Manos Unidas y será el obispo Cadiñanos quien lo inaugure, atendiendo al público de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00. El martes 24 hará lo propio el de la Asociación Nuestra Señora del Carmen, en Real 105, hasta el día 2.