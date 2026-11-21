Ferrol
Manos Unidas y la Asociación Nuestra Señora del Carmen inauguran sus rastrillos en Ferrol
El primero de ellos abre sus puertas este sábado
Los rastrillos navideños van abriendo sus puertas en Ferrol. El primero este sábado 21, a las 11.00 horas, en la calle Magdalena número 48. Es el de Manos Unidas y será el obispo Cadiñanos quien lo inaugure, atendiendo al público de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00. El martes 24 hará lo propio el de la Asociación Nuestra Señora del Carmen, en Real 105, hasta el día 2.