Premiados en la edición del pasado año, en la que se batieron récords Jorge Meis

Si hay un belén del que la ciudad de Ferrol se siente especialmente orgullosa es el de la Orden Tercera. Aunque su autor, Alfredo Martín, falleció en 2018, su legado pervive no solo en sus hijos, los encargados de seguir abriendo las puertas del emblemático nacimiento al público, sino también en quienes lo conocieron, y muy especialmente en aquellos en los que plantó la semilla del belenismo.

Justo Lorenzo Bustabad, que fue uno de sus aprendices ejerciendo de ‘muevefiguras’, encabeza el colectivo ‘Amigos de Alfredo Martín’, un equipo que ha organizado un año más el concurso de belenes que rinde homenaje al imaginero de Ferrol Vello. En esta tarea le acompaña la familia de Martín, pero también Lucía Castro Cancela. Todos ellos están ya trabajando para “ultimar todos los detalles de esta quinta convocatoria”.

Inscripciones

El plazo para inscribirse en el concurso de belenes Alfredo Martín ya está abierto. Explican desde la organización que basta con llamar al teléfono 620 599 403 o enviar un WhatsApp al 605 619 357 antes del 14 de diciembre para que el jurado visite la instalación, como muy tarde, el 23 de diciembre.

El certamen, además, contempla como otros años dos modalidades: nacimientos familiares y comunitarios. Entre los primeros, están todos aquellos portales que se elaboran en las casas particulares, mientras que en el segundo grupo se incluyen centros escolares, asociaciones, comunidades de vecinos, clubes o cofradías, entre otros.

Además, destacan que “sería maravilloso contar con la participación de escaparates comerciales” y recuerdan que “ninguna tipología de belenes queda excluida”, con lo que animan a no poner límites a la imaginación y la creatividad de cada cual. La entrega de premios está prevista en la capilla de la Orden Tercera el martes 29 de diciembre a las 12.00 horas.

Los ‘Amigos de Alfredo Martín’, aunque todavía no desvelan el listado de todos sus colaboradores, sí quieren expresar su agradecimiento a la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao, “que ha convertido en tradición la donación de los trofeos”, así como a la asociación vecinal de Ferrol Vello, la Cofradía de Pescadores, Quesos Hipólito, la Farmacia de Julia y Romalde. A mayores, esperan que en esta convocatoria se sigan batiendo récords de participación.