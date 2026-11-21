La conselleira, este viernes, durante su visita al CIM móvil Juan Rey-Cabarcos

La conselleira de Política Social e Igualdade, Ánxeles Vázquez, estuvo este viernes en el Campus Industrial de Ferrol, el lugar al que llegó la unidad móvil del Centro de Información á Muller (CIM) en el marco del compromiso de la Xunta de Galicia “na loita contra as formas de violencia contra as mulleres”, explican desde el ejecutivo.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, y la concejala de Igualdade, Elvira Miramontes, acompañaron a Vázquez en su visita, que aprovechó para poner el foco en el aumento de la violencia digital, un tipo de abuso que afecta especialmente a las generaciones más jóvenes. Por eso, el servicio recorre lugares donde las nuevas generaciones se relacionan, como las universidades, donde proporcionan material informativo, de sensibilización y prevención.

En el contexto del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, estas unidades móviles estarán desplazándose por los campus de toda Galicia y trabajarán de la mano de los concellos, “conformando un espazo accesible para informar e asesorar aos estudantes que o precisen”, traslada la Xunta, animando a las mujeres a acercarse a este recurso porque, subrayan, “a prevención é a mellor ferramenta para combatela”.