La estatua de Canalejas, como otros puntos de la ciudad, ya luce el emblema feminista F. C.

Con el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el próximo miércoles, desde la Marcha Mundial das Mulleres han confirmado que saldrán de nuevo a las calles en toda Galicia, eligiendo la plaza de la Constitución en el caso de Ferrol, donde habrá una concentración desde las 20.00.

Además, el colectivo ha lanzado una campaña “para abrir debate, crear conciencia e promover ferramentas colectivas coas que identificar, denunciar e combater as violencias machistas que padecemos en todos os ámbitos”, explican.

En este sentido, han puesto en marcha una recogida de relatos, a través de su web y de su cuenta de Instagram, donde animan a las mujeres a compartir una experiencia propia o informar de una situación de violencia machista.

Cimientos

“Queremos escoitar o que aconteceu, como afectou a túa vida, que resposta recibiches e que precisaría cambiar”, expresan desde la Marcha Mundial, avanzando que abrirán después encuentros y se elaborarán materiales de sensibilización, además de impulsar reivindicaciones y acciones colectivas.