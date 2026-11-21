Momento de la asamblea general de IEN por Europa Cedida

La llegada del gigante chino de la automoción SAIC y la futura conexión ferroviaria entre los puertos interior y exterior y a la red general supondrán, a juicio de IEN por Europa, un antes y un después para el sector empresarial en Ferrolterra.

Así lo expresó el presidente de la entidad patronal, Manuel Pérez, durante su última asamblea general extraordinaria, celebrada el pasado jueves. En este sentido, el directivo afirmó que la comarca atraviesa un momento “ilusionante”, incidiendo en que la compañía multinacional será toda una “palanca de diversificación industrial para el territorio”.

De igual forma, Pérez Pérez insistió, además, en que el de­sembarco de la compañía pone en evidencia la necesidad de subsanar una carencia del área desde hace décadas: la falta de suelo industrial, defendiendo que era imperativo “que se acelere el proyecto de Leixa”, dado que no contar con superficie para estos proyectos supone la posibilidad de perderlos.

En cuanto a la conexión ferroviaria, el presidente de IEN celebró que tanto la conexión entre ambas dársenas, que acomete la Autoridad Portuaria, como su unión a la red general, responsabilidad del ADIF, están avanzando según lo previsto, señalando que, cuando ambas infraestructuras estén en funcionamiento supondrán un “auténtico revulsivo” para el tejido económico de Ferrolterra.

Por último, respecto a la actividad de la entidad empresarial en sí –en la asamblea se aprobaron la memoria de gestión y las cuentas de 2025, así como los presupuestos del presente 2026–, Manuel Pérez expresó su compromiso “en servicio a los asociados”, recordando, además, que el 0,7% de las aportaciones van destinadas a la obra social de Cáritas Diocesana.