Foto de familia previa al inicio del mitin Daniel Alexandre

Fronte Ampla, la coalición de partidos de izquierdas liderada por Ada Colau, inició sus actos de campaña electoral en Ferrol y su entorno con un mitin en la capilla del centro cultural Torrente Ballester. La formación, que no cuenta con representantes de Ferrolterra en su lista provincial al Congreso, hizo su presentación en sociedad con Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar en la Cámara Alta, que estuvo acompañada de su homólogo a nivel autonómico, Paulo Carlos López, del número 1 provincial, Xosé Lois Piñeiro, y del líder de Ferrol en Común, Jorge Suárez, entre otros.

Así, Martínez Barbero apeló al voto femenino de cara a frenar el avance de la derecha y la ultraderecha en los próximos comicios. “Estamos ás portas do 25 de novembro e polas nosas rúas, polos medios, polas redes campa sen pudor o negacionismo da violencia, dos nosos dereitos”, denunció, advirtiendo de la intención del Partido Popular de “derrogar o Ministerio de Igualdade”. A este respecto, la representante estatal lamentó que, para la mencionada formación, “as mulleres somos a moneda de cambio coa extrema dereita para entrar na Moncloa”.

No obstante, afirmó al mismo tiempo que eso “non vai ocurrir”, pues “como xa pasou no 2023”, el voto femenino será “o que deixe fora” a estas agrupaciones “do Goberno de España”. De este modo, animó a las antiguas votantes de Sumar a dar su apoyo a Fronte Ampla de cara “seguir empurrando polos nosos dereitos”, como salarios dignos, la igualdad en las retribuciones u “os coidados sen deixarnos a pel”. Por todo ello, pidió a las ferrolanas “que confíen en nós, igual que o fixeron en 2023”.