Cobas reparto electoral del PP Daniel Alexandre

La actividad electoral del Partido Popular durante la jornada de hoy en la comarca de Ferrol se centró principalmente en el reparto de información electoral. Por una parte, el presidente provincial de la formación, Diego Calvo, se desplazó a Pontedeume para entregar propaganda a los vecinos con motivo del feirón. En paralelo, el cabeza de lista al Senado por A Coruña, José Manuel Rey, hizo lo propio en la parroquia ferrolana de Covas, donde además pudo conversar con los residentes de la zona.