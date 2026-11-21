Un momento de la inaguración rastrillo de Manos Unidas Daniel Alexandre

Con la bendición del obispo Fernando García Cadiñanos y la presencia del alcalde, José Manuel Rey, la delegada de la Xunta, Martina Aneiros, además de concejalas de la corporación y numeroso público, se inauguró en la mañana del sábado el rastrillo benéfico de Navidad, que cada año organiza la delegación de Manos Unidas Mondoñedo-Ferrol en el marco de la Campaña contra el Hambre.

Rastrillo de Manos Unidas Daniel Alexandre

En el mercadillo, que abrió sus puertas en el número 48 de la calle Magdalena, se fusionan solidaridad, generosidad y tradición y en él se pueden encontrar un sinfín de objetos que pueden ayudar a solucionar muchos regalos navideños, al tiempo que cumplen su función principal, que no es otra que recaudar fondos para apoyar los proyectos sociales y de cooperación internacional que la entidad lleva a cabo en diferentes lugares del mundo.

El rastrillo abre sus puertas de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.