El rastrillo ferrolano de Manos Unidas abre las puertas a la Navidad
El obispo, Fernando García, y el alcalde, José Manuel Rey, participaron en el acto inaugural de esta iniciativa
Con la bendición del obispo Fernando García Cadiñanos y la presencia del alcalde, José Manuel Rey, la delegada de la Xunta, Martina Aneiros, además de concejalas de la corporación y numeroso público, se inauguró en la mañana del sábado el rastrillo benéfico de Navidad, que cada año organiza la delegación de Manos Unidas Mondoñedo-Ferrol en el marco de la Campaña contra el Hambre.
En el mercadillo, que abrió sus puertas en el número 48 de la calle Magdalena, se fusionan solidaridad, generosidad y tradición y en él se pueden encontrar un sinfín de objetos que pueden ayudar a solucionar muchos regalos navideños, al tiempo que cumplen su función principal, que no es otra que recaudar fondos para apoyar los proyectos sociales y de cooperación internacional que la entidad lleva a cabo en diferentes lugares del mundo.
El rastrillo abre sus puertas de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.