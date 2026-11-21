El candidato Julián Reina durante el almuerzo con la militancia Daniel Alexandre

Los actos de campaña en Ferrolterra del PSdeG, con el secretario xeral de la formación, José Ramón Gómez Besteiro, se concentraron este sábado en los municipios de Pontedeume y Ferrol. En el primero, el dirigente, acompañado del número 2 al Congreso por A Coruña y los candidatos Alejandro García y Andrés Hermida, así como del alcalde, Bernardo Fernández, recorrieron el feirón municipal conversando con los vecinos y repartiendo propaganda electoral.

Ya por la tarde, en el restaurante ferrolano La Torilla, los socialistas –a los que se unieron, entre otros, la cabeza de lista provincial a la Cámara Alta, Obdulia Taboadela, o el diputado Aitor Bouza– participaron en un almuerzo con la militancia en el que se homenajeó a doce compañeros “que levan 40 anos en el partido”. Así, durante la comida, Gómez Besteiro identificó el voto al PSOE el próximo 29 de noviembre como una defensa “a democracia que se foi construindo en España ao logo das últimas catro décadas”.

En este sentido, el secretario xeral advirtió de que el estado de bienestar “vese ameazado” por el avance “da dereita e a ultradereita”, asegurando que estas agrupaciones buscan “desmontar e recortar aqueles dereitos que estivemos construíndo entre todos”. A este respecto, José Ramón Gómez calificó Ferrol como la ciudad “onde naceu todo”, en referencia al lugar de nacimiento de Pablo Iglesias, fundador del PSOE, en 1850.

Respecto a las propuestas de la agrupación de cara al nuevo mandato, el dirigente señaló como el mayor reto la creación de vivienda pública y facilitar el acceso a la misma a los jóvenes y las familias.