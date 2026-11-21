Navantia plataforma perforadora Daniel Alexandre

El dique 3 de Navantia está en la actualidad ocupado con el ‘Orion’, una unidad de instalación submarina de elementos offshore –como pilares de eólica marina, por ejemplo– que es propiedad de la empresa DEME, especializada en trabajos como dragados, instalaciones o excavaciones en el lecho marino, que hace unos meses ya trajo a la ría de Ferrol otro de sus buques, el ‘Yellowstone’.

El proyecto, que comenzó a finales del mes pasado y que se prevé finalizar en la primera quincena de diciembre, se centra en obras generales de reparación y varada, así como reconocimiento de equipos asociados a su función técnica.

El área de Reparaciones de Navantia mantiene unas una actividad regular este año. Hasta junio se acometieron 14 proyectos de varada o reparación, con preponderancia de los gaseros, con cinco unidades entre enero y junio de este ejercicio.