Traslado del Niño Rey desde el colegio Cedida

La lluvia impidió que el pasado jueves se hiciese el traslado del Niño Rey desde el colegio de la calle Coruña a San Julián, pero este sábado el agua dio una tregua, al menos el momento preciso para que se pudiese producir el traslado hacia la concatedral.

Posteriormente, ya a cobijo, a las cinco de la tarde, se celebró la eucaristía oficiada por el obispo de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, aunque la procesión final tendrá que esperar a ver si hoy puede celebrarse.

Así, y con motivo de la Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo tuvo lugar esta celebración, reducida con respecto a las previsiones. El mal tiempo no impidió, sin embargo, la fiesta en el propio colegio.