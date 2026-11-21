Manuel Polo durante un acto de campaña en Perlío Daniel Alexandre

La actividad del BNG en el entorno de Ferrolterra se concentró este sábado en la comarca de Ortegal, concretamente en los municipios de Cariño y Ortigueira, donde los candidatos del área al Congreso y el Senado, Manuel Polo y Pilar Lozano, junto con sus respectivos portavoces municipales y el diputado Xosé Manuel Golpe –en la primera localidad– y la eurodiputada Ana Miranda –en la segunda–, tomaron parte en sendos mítines.

De este modo, los nacionalistas reivindicaron en ambas localidades la necesidad de contar con una línea ferroviaria moderna que vertebre el norte de Galicia, afirmando que el BNG “empeñará os seus esforzos por que se actue con carácter inmediato” en este servicio. En este sentido, los candidatos defendieron la urgencia en que se invierta en esta infraestructura por parte del Gobierno central como paso previo a su transferencia a la administración autonómica.

En este sentido, la formación aboga por “unha mudanza de modelo”, especialmente en el caso de la ruta que une Ferrol con Ribadeo, de forma que pueda ser gestionada de forma directa por la Xunta “con criterios de proximidade e eficacia”. Pero, para ello, insistieron, “é fundamental que a presenza do BNG no Congreso sexa forte e numerosa” y así poder defender los intereses de comarcas como la de Ortegal.

“Se hai algo incontestábel”, apuntaron, es que la formación “é a forza que defende Galicia”, asegurando que, al inicio de cada mandato, “o primeiro que fai é colocar sobre a mesa un paquete de medidas para resolver os principais problemas do país”. De esta forma, los nacionalistas instaron a los presentes en sendos encuentros a “traballar sen descanso” para incrementar la presencia de la formación en las Cortes Generales.