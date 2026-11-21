Traslado del Niño Jesús de Cristo Rey a San Julián Emilio Cortizas

La lluvia impidió que este jueves se hiciese el traslado del Niño Rey desde el colegio de la calle Coruña a San Julián. El Grupo de Fieles de Cristo Rey que organiza los cultos explica que, si las inclemencias lo permiten, podrían celebrar doble procesión este sábado 21.

De ser así, saldrían de su sede a las 16.00 hacia la concatedral, donde a las 17.00 hay misa presidida por el obispo. Al concluir, volvería el cortejo a la capilla y habrá, eso seguro, fiesta en el centro.