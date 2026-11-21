Ferrol
Cristo Rey mira al cielo para poder salir en procesión este sábado con el paso del Niño Rey
Si no llueve, habrá cortejo a las 16.00 y a las 18.00
La lluvia impidió que este jueves se hiciese el traslado del Niño Rey desde el colegio de la calle Coruña a San Julián. El Grupo de Fieles de Cristo Rey que organiza los cultos explica que, si las inclemencias lo permiten, podrían celebrar doble procesión este sábado 21.
De ser así, saldrían de su sede a las 16.00 hacia la concatedral, donde a las 17.00 hay misa presidida por el obispo. Al concluir, volvería el cortejo a la capilla y habrá, eso seguro, fiesta en el centro.