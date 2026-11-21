La subdelegada junto a los asistentes a la jornada de este viernes Cedida

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Encarna Rodríguez, participó este vienres en la apertura en Ferrol de una jornada enmarcada en el programa ‘A Administración cerca de ti’, una iniciativa estatal que tiene como objetivo el de acercar los servicios públicos a la ciudadanía y facilitar la realización de diferentes trámites administrativos. En este caso, la cita tuvo lugar en la sede de la Fundación Secretariado Gitano en la ciudad naval.

“A Administración está para axudar ás persoas, non para poñerlles máis dificultades”, subrayó la responsable, y destacó además la importancia de ofrecer una atención directa a quien tenga cualquier problemática para realizar la gestión por internet.

Además, Rodríguez quiso poner el foco en otros colectivos vulnerables, incidiendo en que “ter os mesmos dereitos tamén significa ter as mesmas oportunidades para acceder ás axudas, aos servizos e á información pública”, señaló la subdelegada, animando a las personas que participaron a no tener reparo en preguntar todas las dudas porque, insistió, “a Administración pública ten que estar cerca da xente”.

Facilitar

La jornada que se celebró contó con personal de las áreas de Asuntos Xurídicos, Informática y Rexistro de la Administración General de Estado, quienes ofrecieron información y asesoramiento sobre los trámites más habituales, aportando orientación para el acceso a la sede electrónica y el uso de mecanismos de identificación como el certificado digital o el sistema Cl@ve, que hacen más sencilla la burocracia en línea.

Este programa, ‘A Administración cerca de ti’, está impulsado por el Gobierno de España y tiene como finalidad, explican desde la Subdelegación, “achegar os servizos administrativos ás persoas, especialmente a aquelas que teñen máis dificultades para acceder a eles, así como ás pequenas poboacións, facilitando información, acompañamento e apoio na realización de xestións”.