La ONCE ofrece diferentes posibilidades de juegos en sus puntos de venta Archivo

El juego ‘Mi día’ de la ONCE ha dejado en Ferrol un premio de 3.000 euros, en un boleto que ha premiado la fecha favorita de la persona ganadora, en el sorteo del jueves 19 de noviembre.

El punto de venta que María del Carmen Sotelo Toimil tiene en el Hospital Ribera Juan Cardona es el que ha dado la suerte al agraciado.

‘Mi día’ de la ONCE es un juego en el que se puede participar todos los días y en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación lleva asignado automáticamente un número de la suerte que está comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro.

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Además de en Ferrol, la suerte recayó en el sorteo del pasado jueves también en Rianxo, donde el vendedor Pablo Mariño Rodríguez ha dado otros 3.000 euros desde su zona de venta.

‘Mi día’ es comercializado por los vendedores de la ONCE aunque también se puede adquirir en la página web www.juegosonce.es.