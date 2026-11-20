El Taller de Torpedos y Misiles que se encuentra en el polvorín de Mougá Jorge Meis

El Museo Naval es la única instalación de la Armada en Ferrol a la que cualquier ciudadano puede entrar libremente. A partir de ahí, las jornadas de puertas abiertas y las visitas guiadas permiten acceder a otros lugares cerrados habitualmente al público, como es el Arsenal, las escuelas de especialidades o el propio Cuartel de Dolores que recibió este jueves a Felipe VI. Sin embargo, hay un espacio castrense que nunca se ha mostrado a los curiosos por motivos obvios: el polvorín de Mougá, donde está a buen recaudo el armamento, destacando la munición de las fragatas de la clase ‘Álvaro de Bazán’, las F-100.

El rey fue este jueves el primer monarca que recorrió en visita oficial el depósito y lo hizo por la mañana, antes de recalar en la sede del Tercio del Norte de Infantería de Marina, adonde llegó pasadas las 12.00 horas. En su itinerario por el espacio ubicado en la parroquia de Doniños, el Jefe del Estado tuvo la oportunidad de acceder a las galerías subterráneas en las que se almacena el armamento y también conocer de primera mano la actividad del Taller de Torpedos y Misiles, una moderna instalación que desde diciembre de 2020 tiene su mantenimiento en manos de Indra Sistemas.

Pieza fundamental

Los polvorines de Mougá cuentan con un perímetro de cinco kilómetros y dentro del taller, según los datos hechos públicos por la Armada, trabajan unas 30 personas que se encargan, como labores principales, del mantenimiento y la certificación de los misiles y los torpedos, además del municionamiento de los buques de guerra.

Felipe VI vuelve a Ferrol: visitas al polvorín de Mougá y Cuartel de Dolores Más información

Por un lado, “destripan” el armamento para llevar a cabo cambios de componentes cuando se detecta alguno defectuoso o la caducidad indica que su vida útil ha terminado. Asimismo, en estas instalaciones poseen la tecnología que les permite simular las condiciones de la munición a bordo de una fragata y comprobar que todas las señales de los sistemas de combate cumplen con las expectativas y no registran anomalías.

Además, desde Mougá se coordina la entrada y salida del armamento almacenado. Por ejemplo, cuando llegan las F-100 a su base, atracando en la Estación Naval de A Graña o en el Arsenal, se ejecuta su desarme y se traslada la munición a los polvorines. Y viceversa cuando inician una nueva travesía. Precisamente, es la Infantería de Marina la Fuerza responsable de la custodia tanto del propio armamento en sus traslados como de la propia instalación.

Ochenta años

La historia de los polvorines más importantes de la Armada en Ferrol hay que ir a buscarla a comienzo de los años cuarenta del pasado siglo. Antes de 1943, el armamento estaba almacenado en O Vispón, pero la ampliación de la Estación Naval de A Graña hizo que se desalojase el espacio y propició que se buscase otro lugar para cumplir esa misión.

Se eligió Mougá, que se construyó en unos tres años y entró en funcionamiento en enero de 1946, por lo que este 2026 ha cumplido ochenta años, tal y como recogió José López Hermida en su ‘Guía de las Baterías de Costa’, precisando que solo un par de anualidades después hubo que ejecutar la primera de las ampliaciones para poder recepcionar la munición que todavía estaba en el castillo de La Palma y en el acuartelamiento de Montefaro (Ares).

De las escuelas de especialidades al emblemático Cuartel de Dolores, una década de recepciones a Felipe VI en Ferrol Más información

La hemeroteca no recoge ninguna visita a la zona por parte de ningún jefe de Estado, ni del dictador Francisco Franco ni del rey emérito Juan Carlos I, por lo que el recorrido que protagonizó Felipe VI fue el primero reflejado en una agenda oficial. Sí que constan, no obstante, al menos tres recepciones a altos cargos en el lugar: dos miembros del gobierno y un Ajema.

La primera de ellas, a mediados de mayo de 1967, estuvo protagonizada por el entonces ministro de Marina, el almirante ferrolano Pedro Nieto Antúnez. Decían las crónicas que se hicieron eco de la comitiva que, en torno a las 10.00 horas, se trasladó hasta allí para visitar los polvorines, dirigiéndose después a A Graña.

Accesos a los polvorines subterráneos de Mougá Jorge Meis

Años después, pero también en época predemocrática, otro nacido en la ciudad naval, Gabriel Pita da Veiga, por entonces almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, acudió a “inspeccionar” Mougá en abril de 1973 para “comprobar el funcionamiento, estado y sistemas empleados en su conservación”, asistiendo incluso a un simulacro contraincendios que se desarrolló en el espacio.

Por último, fue el ministro de Defensa, ya constitucional, Alberto Oliart, quien incluyó las instalaciones castrenses más desconocidas de Ferrol entre sus paradas. Ocurrió el 27 de agosto de 1981 y recorrió entonces, entre otras dependencias de la Armada, los depósitos de combustible de O Vispón y los de munición en lo alto del monte.