Empleados de Navantia y de la industria auxiliar, en la botadua de la F-112 Daniel Alexandre

El portal de empleo de Navantia publicará en las próximas horas la convocatoria de 99 nuevas plazas para el astillero de Ferrol, un proceso que se anunció hace un mes y cuya materialización se ha demorado más de lo previsto. Del total, 55 son júnior, es decir, con una experiencia de menos de cuatro años para el puesto al que se opta, y 44 sénior. Por grupos, tres cuartas partes (75) son de GP-3 y GP-4 (operarios) y el resto, de titulados superiores.

En lo que respecta a las ocupaciones, son de todo tipo, desde producción y mecanizado a electricidad, electrónica, tubería y mantenimiento, pero también especialidades de ingeniería, gestión de proyectos, diseño 3D, seguridad, compras y análisis de datos.

En categoría júnior para los grupos profesionales GP-3 y GP-4, hay diez vacantes para producción-aceros; siete para electrónicos; cinco para electricistas, informática, mecanizado y delineantes (para cada una); cuatro de tuberos y administrativos; tres de ajustadores-montadores y mantenimiento, y dos para técnicos de organización. En categoría sénior, para estos mismos grupos de operarios hay seis plazas de ajustadores-montadores; cinco de mecanizado; dos de tuberos y de delineantes; y una de maniobras de diques y muelles, electromecánico, diseño 3D en electricidad, técnico de verificación y validación, operario de control dimensional, electrónico y empleado de compras.

En cuanto a los grupos GP-1 y GP-2 (técnicos y titulados superiores), la oferta es la siguiente: dos plazas júnior (de Gestión de Proyectos y de Gestión y Control de Procesos) y 22 sénior, de las cuales seis son ingenieros para el área de Producción y uno para cada una de estas especialidades: robótica, estrategia constructiva, proyectos, sistemas de armas, diseño 3D, servicios de ventilación y aire acondicionado, documentación técnica, proyectos, inspección, jefe de zona, Safety, Gestión de proyectos y Centro de Excelencia, además de tres puestos de técnico superior en analista de datos, compras y venta técnica.

En lo que respecta a los plazos, se fija para la segunda quincena de febrero la realización de la prueba teórica de la fase 1 para los grupos de operarios, fecha que se concretará a lo largo del mes de diciembre.

La Comisión Local de Emprego de Navantia Ferrol explica que esta convocatoria supone "unha nova oportunidade de incorporación e de reforzo dos recursos humanos necesarios para afrontar a actividade industrial e os retos produtivos da compañía".

Con este centenar de plazas, Navantia ha incorporado a más de un millar de nuevos trabajadores y trabajadoras en los astilleros de la ría (casi todos en Ferrol) desde el año 2019.