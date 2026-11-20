El jefe de la Policía Local, José Antonio Chao Archivo

La Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, que impulsa la Universidade da Coruña y la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol celebrará el próximo jueves 26 una actividad en el aula magna de la facultad de Ciencias do Traballo del Campus Industrial de Ferrol, centrada en la seguridad ciudadana.

El jefe de la Policía Local de Ferrol, José Antonio Chao, será el encargado de impartir la charla ‘Cidadanía segura’ aunque esta se llevará a cabo en formato entrevista, contanto con la participación del presidente de la Asociación de Alumnos e Exalumnos de la UDC Sénior, Antonio Polo, y de la alumna del máster de Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns de la faculta de Ciencias do Traballo, Elena Mosquera. Ambos serán los encargados de trasladar las preocupaciones, experiencias y demandas relacionadas con la seguridad al representante de la Policía Local.

Durante la sesión se abordarán cuestiones de interés social como la policía de proximidad y la atención a las personas mayores, la efectividad de las denuncias y la respuesta a las demandas ciudadanas o la seguridad en los espacios públicos y en las zonas de ocio, entre otras.

La actividad busca fomentar una reflexión compartida sobre la importancia de contar con una policía próxima, accesible y preventiva, que sea capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía y de contribuir a una convivencia más segura.

La entrada a la actividad es libre y gratuita y si bien está dirigida a la comunidad universitaria, también puede asistir público en general interesado por el tema a tratar.

Para obtener más información se puede remitir un correo a sonia.zaragoza1@udc.es.