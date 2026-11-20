Rreunión de Julián Reina con represnetantes de AJE Cedida

En el marco de los encuentros que está manteniendo durante esta campaña electoral, el número dos de los socialistas por la provincia de A Coruña al Congreso, Julián Reina, se reunió este viernes con Secretariado Gitano y con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra.

En el primer encuentro, el candidato se puso al día de la actividad de la entidad, cuyo objetivo pasa por la igualdad de oportunidades, defendiendo que el 29N “nos estamos jugando el seguir avanzando y que no haya discriminación”.

En el caso de AJE, cuya presidenta, Yadira Tenreiro, agradeció que la de Reina fuese la primera reunión solicitada por el PSOE desde que ella ocupa el cargo, la directiva quiso trasladar las dificultades que detectan en el empresariado joven de la comarca, como la subida del precio de los suministros, la escasez de vivienda accesible para trabajadores o la falta de dinamismo en los locales comerciales.

Reina, por su parte, abogó por “dejar de vender esta idea bucólica del emprendedor” sin que haya un respaldo de las administraciones y brindar para ellos y ellas un acompañamiento multidisciplinar que ofrezca facilidades encaminadas a que puedan llegar a consolidar su negocio, poniendo el foco también en la brecha burocrática.