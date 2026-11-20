Reparto de propaganda de los socialistas Cedida

El número 2 de la candidatura socialista al Congreso, Julián Reina, puso este jueves en valor los avances sociales impulsados por el Gobierno central durante los últimos cuatro años, afirmando que el objetivo de su formación para el próximo mandato es dar continuidad a estas políticas.

El edil ferrolano, que participó durante la mañana en un reparto de propaganda electoral, puso como ejemplo el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), criticando al mismo tiempo las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que pidió que se “dé de baja” esta medida si cambiaba el Ejecutivo.

A nivel de pensiones, el representante cargó contra José Manuel Rey, rechazando que el PP “intente agora proclamarse defensor das pensións” y animando a la ciudadanía a “consultar os datos oficiais” para comprobar “como quedou a bolsa” durante los mandatos de la mencionada formación.

Visita de Besteiro, junto a Reina y otros socialistas, a la entidad Asfedro Daniel Alexandre

De este modo, Reina Villalón alertó de que un gobierno popular supondrá “políticas de copago” y la “redución do gasto público para introducir capital privado”. Finalmente, el candidato instó a los vecinos a participar en la manifestación del domingo 22 “fronte a un partido que propón suprimir o Ministerio de Igualdade”.

Besteiro

El secretario xeral del PSdeG-PSOE, Xosé Ramón Gómez Besteiro, estuvo en la tarde de este jueves en Ferrol visitando las instalaciones de Asfedro en Caranza para conocer de primera mano la labor de esta entidad sociosanitaria.