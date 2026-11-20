Inauguración de la exposición de Galicia en Foco Daniel Alexandre

Las paredes del Centro Cívico de Caranza lucen desde este viernes las fotografías que reflejan el día a día de lo que sucede a nuestro alrededor. Una selección de las imágenes del certamen de fotoperiodismo ‘Galicia en Foco’, que organiza el Club de Prensa de Ferrol, integran la exposición, que ya puede ser visitada hasta el próximo 1 de diciembre. Pero no solo se inauguró esta muestra del buen hacer del periodismo gráfico sino que se hizo entrega de los galardones a los premiados en esta XXXV edición del certamen.

Con la presencia de la edila Pamen Pieltain, en representación del Concello, se otorgaron los premios a la 'Foto do Ano' de Galicia en Foco, presentada con el título de ‘Tren de Borrascas’, obra de Sandra Alonso y que fue valorada por el jurado –integrado por Rodrigo Ramos Ardá, Gala Santalla Quintana, Lucas Rey Seoane y Xulia Díaz Sixto, actuando como secretario, con voz pero sin voto, Xoán Rubia– por “capturar unha instantánea que pola súa orixinalidade e sinxeleza podería ilustrar o día a día dos galegos nos duros invernos da nosa terra”.

Los premiados en la 35 Edición de Galicia en Foco Daniel Alexandre

Iñaki Abella, recibió el Premio “Serie do Ano” de Galicia en Foco por la serie ‘Volver’. En este caso se tuvo en cuenta que se representa “unha nova oportunidade económica vinculada ao mar, reflectida nunha serie de imaxes que exemplifican a labor diaria do fotoxornalismo local e a súa capacidade para ilustrar en apenas un feixe de imaxes a forma de vida dos seus veciños”.

Representantes de la organziación y del Concello con los premiados Daniel Alexandre

Ambos recibieron una figura de Sargadelos y una dotación económica de 750 euros.

También se reconoció en esta edición el trabajo ‘Triatlón de Ferrol’ del ferrolano Kiko Delgado, que recibió la mención especial del jurado.